Μαζωνάκης: Η Καλλιμάνη τίμησε τη μνήμη του αφήνοντας ένα περιστέρι

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H Ioυλία Καλλιμάνη θέλησε κι εκείνη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο Κατράκειο θέατρο της Νίκαιας, την περιοχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια συναυλίας της.

Η τραγουδίστρια αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι μέσα από τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού.

«Άσε αυτό το περιστέρι για τον Γιώργο… Δωσ’ το, μωρό μου. Δωσ’ το στον Γιώργο», είπε η τραγουδίστρια.

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