Maestro: Έτσι γυρίζεται η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Η σειρά Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έχει αγαπηθεί από τηλεοπτικό κοινό. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θέλησε να μοιραστεί με τους followers του στιγμιότυπα από το πώς γυρίζονται τα επεισόδια.

Στο βίντεο βλέπουμε την οικογένεια του Φάνη να κάθεται σε ένα τραπέζι και να διαβάζει τα λόγια του.

«Ανάγνωση σεναρίου και τελικό αποτέλεσμα για σκηνή του 5 επεισοδίου. Before and after!!! Reading the scene and final outcome for Maestro’s scene in new episode» γράφει στην ανάρτησή του.

