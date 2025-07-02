Λιάγκας: Έπαθε κρίση πανικού στον αέρα του «Πρωινό»

Κρίση πανικού στον αέρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Πρωινό, έπαθε ο Γιώργος Λιάγκας και την αποκάλυψη την έκανε ο ίδιος.

«Εγώ εδώ πριν από 10 λεπτά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής έπαθα κρίση πανικού. Μου κράτησε 5-6 λεπτά, εγώ το διαχειρίστηκα, δεν καταλάβατε κάτι εσείς, εγώ το κατάλαβα, αλλά το διαχειρίστηκα. Αισθανόμουν για 5 λεπτά ότι θα λιποθυμήσω. Έκανα διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνω με αναπνοές για να μου περάσει. Μαθαίνω και το διαχειρίζομαι», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε επίσης

