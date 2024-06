Κατηγορίες σε βάρος πολλών ατόμων αναμένονται για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

«Πολλοί άνθρωποι» μπορεί να κατηγορηθούν για τον θάνατο του πρωταγωνιστή της σειράς «Friends» Μάθιου Πέρι από οξείες επιπτώσεις κεταμίνης πέρυσι, σύμφωνα με πηγή από τις αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ.

Το People αναφέρει ότι η πηγή ισχυρίστηκε ότι η έρευνα για τον θάνατο του Μάθιου «πλησιάζει στο τέλος της» και ότι οι αρχές επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι «σε πολλά άτομα» πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες.

Law Enforcement Believes 'Multiple People' Should Be Charged in Matthew Perry's Ketamine Death: Source (Exclusive) https://t.co/fprbb9vWUz

— People (@people) June 25, 2024