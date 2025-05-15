Άννα Μαρία Βέλλη: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν λέει δημόσια το όνομα του ανθρώπου που την κακοποίησε
clock 09:00 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τον Γιώργο Λέντζα υποδέχτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη στο νέο επεισόδιο στο κανάλι της στο Youtube και αποκάλυψε τον λόγο που δεν λέει δημόσια το όνομά του κακοποιητή της.

«Επειδή με αυτό το ζήτημα είμαι πολύ ευαίσθητη, έχω φρικάρει με τη δήλωση της κοπέλας που τον κατήγγειλε (σ.σ. τον Πέτρο Φιλιππίδη), που είπε ότι αν μπορούσε να το πάρει πίσω, δεν θα το είχε πει. Όλο αυτό που συμβαίνει σε μαγκώνει ακόμη περισσότερο», είπε η Άννα Μαρία Βέλλη. 

«Δεν λέω το όνομα του κακοποιητή μου διότι με μαγκώνει η επίθεση που γίνεται στις κοπέλες που καταγγέλλουν αντίστοιχες περιπτώσεις», πρόσθεσε.

Μοντελο Κακοποιηση
