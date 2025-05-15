ΚΟΣΜΟΣ
Δυο νεκροί σε μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό Καναδά
clock 08:25 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν από τις φονικές πυρκαγιές που πλήττουν τον Καναδά, καθώς ο καύσωνας και οι ισχυροί άνεμοι εντείνουν τις καταστροφές, προκαλώντας ανησυχία για την ένταση του φαινομένου στη διάρκεια της σεζόν.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Καναδά επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι δύο άνθρωποι πέθαναν στην κοινότητα Lac du Bonnet, στην επαρχία Μανιτόμπα, η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικά θερμές και ξηρές συνθήκες.

Ο Πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Wab Kinew, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια των δύο ανθρώπων σε ανάρτησή του στο Χ, στέλνοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους τους.

“Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την τραγική απώλεια δύο Μανιτοβανών εξαιτίας των πυρκαγιών στην ανατολική Μανιτόμπα. Η καρδιά μου συμπάσχει με τους αγαπημένους τους. Εκ μέρους της Επαρχίας, δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους Μανιτοβάνους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου”, έγραψε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δύο παθόντες είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες, ενώ η παρέμβαση των σωστικών συνεργείων καθυστέρησε λόγω των ακραίων συνθηκών.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι της περιοχής Lac du Bonnet έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να εκδίδουν αρκετές εντολές εκκένωσης.

Οι αρμόδιοι προειδοποιούν ότι η φετινή περίοδος πυρκαγιών θα μπορούσε να είναι πιο έντονη λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας.

Καναδάς Φωτιά Νεκροί
