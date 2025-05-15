Δυο νεκροί σε μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό Καναδά

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν από τις φονικές πυρκαγιές που πλήττουν τον Καναδά, καθώς ο καύσωνας και οι ισχυροί άνεμοι εντείνουν τις καταστροφές, προκαλώντας ανησυχία για την ένταση του φαινομένου στη διάρκεια της σεζόν.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Καναδά επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι δύο άνθρωποι πέθαναν στην κοινότητα Lac du Bonnet, στην επαρχία Μανιτόμπα, η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικά θερμές και ξηρές συνθήκες.

Ο Πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Wab Kinew, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια των δύο ανθρώπων σε ανάρτησή του στο Χ, στέλνοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους τους.

Canada has multiple fire popping off right now in Ontario and Manitoba. This is the Kenora 20 Fire in Kenora, Ontario. The fire is already 5,000 hectares (12,400 acres) and widespread evacuations are underway.







It’s starting to look like this year will be a busy and devastating… pic.twitter.com/vOhU1hEHTW — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 13, 2025

“Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την τραγική απώλεια δύο Μανιτοβανών εξαιτίας των πυρκαγιών στην ανατολική Μανιτόμπα. Η καρδιά μου συμπάσχει με τους αγαπημένους τους. Εκ μέρους της Επαρχίας, δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους Μανιτοβάνους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου”, έγραψε.

I was deeply saddened to learn of the tragic loss of two Manitobans due to the wildfires in eastern Manitoba. My heart goes out to their loved ones. On behalf of the Province, we’re committed to doing everything we can to support Manitobans during this difficult time. — Wab Kinew (@WabKinew) May 14, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δύο παθόντες είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες, ενώ η παρέμβαση των σωστικών συνεργείων καθυστέρησε λόγω των ακραίων συνθηκών.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι της περιοχής Lac du Bonnet έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να εκδίδουν αρκετές εντολές εκκένωσης.

Οι αρμόδιοι προειδοποιούν ότι η φετινή περίοδος πυρκαγιών θα μπορούσε να είναι πιο έντονη λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άλιμος: Βρέφος τριών μηνών βρέθηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων - Η στιγμή που αστυνομικός βρίσκει το μωρό

Κρήτη: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι - Πέθανε ξαφνικά