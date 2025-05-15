Η σημαντικότερη παραγγελία στην ιστορία των αεροσκάφων έγινε από την Qatar airways

Το Κατάρ υπέγραψε σήμερα μια συμφωνία για την αγορά δεκάδων αεροσκαφών από την αμερικανική εταιρεία Boeing για την Qatar Airways, με την ευκαιρία της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μια παραγγελία 160 αεροσκαφών, ύψους 200 δισεκ. δολαρίων.

«Είναι η σημαντικότερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία της Boeing», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας ότι είναι «φανταστική» και αποτελεί «ρεκόρ».

Παρών στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας ήταν και ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Ο Τραμπ είπε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, του είπε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία» της εταιρείας. «Επομένως, είναι ρεκόρ, Κέλι και συγχαρητήρια στην Boeing. Φέρε αυτά τα αεροπλάνα εδώ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ

