ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 21:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Η σημαντικότερη παραγγελία στην ιστορία των αεροσκάφων έγινε από την Qatar airways
qatar, αεροσκάφη, αεροπλάνα
clock 07:48 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Κατάρ υπέγραψε σήμερα μια συμφωνία για την αγορά δεκάδων αεροσκαφών από την αμερικανική εταιρεία Boeing για την Qatar Airways, με την ευκαιρία της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μια παραγγελία 160 αεροσκαφών, ύψους 200 δισεκ. δολαρίων.

«Είναι η σημαντικότερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία της Boeing», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας ότι είναι «φανταστική» και αποτελεί «ρεκόρ».

Παρών στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας ήταν και ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Ο Τραμπ είπε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, του είπε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία» της εταιρείας. «Επομένως, είναι ρεκόρ, Κέλι και συγχαρητήρια στην Boeing. Φέρε αυτά τα αεροπλάνα εδώ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Tricks για να διατηρείς τα ρούχα σου σαν να βγήκαν μόλις από το πλυντήριο

Διπλωματικό θρίλερ για την Ουκρανία - Ο Λαβρόφ δεν θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Qatar Airways Αεροσκάφη Αεροπλάνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis