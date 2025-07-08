Καλημέρα Ελλάδα: Συνεχίζεται κανονικά η εκπομπή μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη
clock 19:00 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μπορεί ο Γιώργος Παπαδάκης να αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο του στο «Καλημέρα Ελλάδα» μετά από 34 χρόνια στο τιμόνι της παρουσίασης, ωστόσο η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης δε ρίχνει αυλαία.

Στην παρουσίαση προγράμματος του ΑΝΤ1 που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 8 Ιουλίου ανακοινώθηκε ότι το «Καλημέρα Ελλάδα» θα συνεχίσει κανονικά την πορεία του, απλά χωρίς τον Γιώργο Παπαδάκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφασιστεί τα πρόσωπα, ούτε η ακριβής ώρα που θα προβάλλεται η εκπομπή, ωστόσο μέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ανακοινώσεις. 

Το «Καλημέρα Ελλάδα» αποτελεί μια σταθερά στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και αυτό όπως φαίνεται δε θα αλλάξει ούτε τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γιώργο Παπαδάκη η συνεργασία του με το κανάλι του Αμαρουσίου συνεχίζεται, με τον παρουσιαστή να βρίσκεται σε διάφορες συζητήσεις με τον σταθμό για την υλοποίηση νέων ιδεών και concept.

