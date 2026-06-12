Η Ουκρανία ζητά ακόμα 20 δισ. δολάρια από τους συμμάχους για να «κάψει ολοκληρωτικά» τη Ρωσία

Ένα πρόσθετο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 20 δισ. δολαρίων ζητά η Ουκρανία από τους συμμάχους της, προκειμένου να πάρει πλεονέκτημα στο πεδίο έναντι της Ρωσίας, όπως αποκάλυψε στο Politico ανώτατος αξιωματούχος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

«Όλοι βλέπουν ότι η Ρωσία φλέγεται και θέλουμε να καεί ακόμα περισσότερο. Αλλά χρειαζόμαστε χρήματα για να το πετύχουμε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Το επίσημο αίτημα για τα 20 δισ. δολάρια αναμένεται να υποβληθεί στις 18 Ιουνίου, κατά την επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας –γνωστής και ως «σχήμα Ράμσταϊν»– όπου οι σύμμαχοι συντονίζουν την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των παρασκηνιακών συνομιλιών, το ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας, Μιχαήλ Φεντόροφ, και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους σε συναντήσεις με εκπροσώπους της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας και του Καναδά.

Όπως αποκαλύπτει ο Ουκρανός αξιωματούχος, το Κίεβο σχεδιάζει να ζητήσει από κάθε εταίρο ξεχωριστά μια συνεισφορά της τάξης των 2 έως 6 δισ. δολαρίων, ώστε να συμπληρωθεί το συνολικό ποσό. «Η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να δοθεί είτε ως απευθείας βοήθεια είτε υπό τη μορφή δανείου», διευκρίνισε.

Παράλληλα, η στήριξη προς την Ουκρανία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, στο περιθώριο της οποίας θα δώσει το «παρών» και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αν εγκριθούν, τα 20 δισ. δολάρια θα προστεθούν στον ήδη διευρυμένο αμυντικό προϋπολογισμό της Ουκρανίας για το τρέχον έτος, ο οποίος ανέρχεται σε 4,4 τρισεκατομμύρια χρίβνια (περίπου 85 δισεκατομμύρια ευρώ). Σημειώνεται ότι το Κίεβο διαθέτει αυτή τη στιγμή περίπου το 40% του ΑΕΠ του για την άμυνα, το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, οι χώρες-εταίροι έχουν ήδη δεσμευτεί για στρατιωτική βοήθεια ύψους 38 δισ. δολαρίων για φέτος. Τα επιπλέον 20 δισ. θα φέρουν το Κίεβο πολύ κοντά στον στόχο των 60 δισ. δολαρίων σε διμερή αρωγή που έχει θέσει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Πού θέλει η Ουκρανία να πάνε τα κονδύλια

Σε περίπτωση που οι πόροι αυτοί τελικά δοθούν, η Ουκρανία σκοπεύει να τους διοχετεύσει στην ενίσχυση της αεράμυνας, καθώς και στην αύξηση των εισφορών στον «Κατάλογο Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας» (PURL) — το εξειδικευμένο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ μέσω του οποίου οι σύμμαχοι αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου. Επίσης, τα χρήματα θα διατεθούν για την αγορά πυρομαχικών, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου καθώς και για απευθείας παραγγελίες από εγχώριες ουκρανικές αμυντικές βιομηχανίες.

Βασική επιδίωξη είναι τα χρήματα να αξιοποιηθούν ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να καταφέρει ακόμη πιο καταστροφικά πλήγματα στη Ρωσία.

Το Κίεβο έχει αναβαθμίσει σημαντικά την τεχνολογία του στα μη επανδρωμένα συστήματα και τους πυραύλους, εξαπολύοντας τους τελευταίους μήνες μια πολυεπίπεδη εκστρατεία: από drones μικρού βεληνεκούς που έχουν μετατρέψει την πρώτη γραμμή του μετώπου σε απαγορευμένη ζώνη, μέχρι συστήματα μέσης εμβέλειας που πλήττουν τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και μεταφορών. Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας εργοστάσια, διυλιστήρια, λιμάνια και άλλες υποδομές στρατηγικής σημασίας.

«Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα συστήματα επιχειρούν με επιτυχία σε διάφορα επίπεδα: από την εκτέλεση αποστολών στην πρώτη γραμμή του μετώπου μέχρι πλήγματα σε ζωτικούς στόχους του εχθρού εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στο έδαφός του», δήλωσε την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ανώτατος Ουκρανός αξιωματούχος απέδωσε αυτή τη μεταβολή της δυναμικής του πολέμου στη σταθερή υποστήριξη που έλαβε η χώρα από κομβικούς συμμάχους, όπως η Γερμανία, η Νορβηγία και οι Κάτω Χώρες. Μάλιστα, η ένταση των ουκρανικών επιθέσεων ανάγκασε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, να ζητήσει την άμεση θωράκιση και ενίσχυση των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να καταδικάζει τις νέες εκκλήσεις του Κιέβου για οικονομική ενίσχυση. «Κάθε φορά, η ιστορία επαναλαμβάνεται: “Το Κίεβο χρειάζεται κι άλλα χρήματα”. Αν έπρεπε να ορίσουμε τον όρο “πολιτική αυτοκαταστροφή”, αυτό είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα», δήλωσε την Πέμπτη.

Κλείνει το «παράθυρο ευκαιρίας»

Η βιασύνη της Ουκρανίας να κερδίσει επιπλέον έδαφος πηγάζει από τον φόβο ότι η Μόσχα ενδέχεται σύντομα να ανατρέψει τις ισορροπίες υπέρ της.

«Το παράθυρο ευκαιρίας τείνει να κλείσει», προειδοποίησε ο Ουκρανός αξιωματούχος. «Η Ρωσία αντιδρά γρήγορα και καινοτομεί. Αν τους δώσουμε τον χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, κινδυνεύουμε να χάσουμε τη μοναδική ουσιαστική ευκαιρία να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο μέσα από πραγματικές διαπραγματεύσεις. Αν η Ρωσία αναπτύξει τα δικά της drones μέσης εμβέλειας, αυτό θα είναι καταστροφή για εμάς», κατέληξε.

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