Ηρώ Καριοφύλλη: Όσα είχε αποκαλύψει στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη

Την τελευταία της πνοή άφησε μετά από μία άνιση μάχη με τον καρκίνο η καταξιωμένη δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη, η οποία τον περασμένο Φεβρουάριο είχε δώσει την τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στον Μάνο Νιφλή.

Η δημοσιογράφος είχε αναφερθεί στα παιδικά της χρόνια, την επιλογή της να γίνει δημοσιογράφος, το έγκλημα που είχε συγκλονίσει τη ζωή της αλλά και την απόφαση να μην γίνει μητέρα.

«Ήμουν πολύ κλειστό παιδάκι. Η μαμά μου έλεγε ότι δεν ακούγανε τη φωνή μου και ότι ήμουν σαν πρόβατο. Στην εφηβεία μου έγινε αλλαγή μεγάλη και ήρθαν τα πράγματα τούμπα. Από 13 χρονών αποφάσισα ότι θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά και δεν άλλαξα ποτέ άποψη από τότε», είχε πει αρχικά.

«Η μάνα μου ήταν στυλοβάτης στο σπίτι μας», είχε προσθέσει ακόμα και εξομολογήθηκε ότι προέτρεπε εκείνη και τον αδελφό της να διαβάζουν κάθε μέρα εφημερίδα.

Επίσης, η Ηρώ Καριοφύλλη είχε αναφερθεί στην απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά, συνειδητά.

«Δεν έκανα παιδιά και το αναφέρω γιατί δεν έκανα συνειδητά, διότι ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη από τις ευθύνες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω. Τώρα όσο μεγαλώνω λέω “εντάξει ρε παιδί μου, θα τα κατάφερνα”. Ούτε manual έχει, ούτε έχει αποφοιτήσει κανείς. Τους γονείς τους σέβομαι πάρα πολύ, τους δικαιολογώ σε πολύ μεγάλο βαθμό για τα λάθη που κάνουν, αρκεί να μην είναι εγκληματικά σε βάρος των παιδιών», είχε εξομολογηθεί.

