Η Κιμ Καρντάσιαν αποφοίτησε από τη Νομική μετά από 6 χρόνια

Μετά από έξι χρόνια αφοσιωμένων σπουδών, η Κιμ Καρντάσιαν πήρε το πτυχίο της στη νομική. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six, η σταρ των ριάλιτι γιόρτασε το επίτευγμά της σε μια ιδιωτική τελετή αποφοίτησης, την οποία της είχαν οργανώσει ως έκπληξη τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Όλοι εσείς ήσασταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι», είπε η ίδια εμφανώς συγκινημένη στην ομιλία της, απευθυνόμενη σε φίλους, συγγενείς και τους μέντορές της.

Μάλιστα, φόρεσε το χαρακτηριστικό καπέλο αποφοίτησης και πόζαρε κρατώντας το δίπλωμά της.

