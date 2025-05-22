ΤΡΙ.02 Ιου 2026 12:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Η Κιμ Καρντάσιαν αποφοίτησε από τη Νομική μετά από 6 χρόνια
κιμ
clock 23:00 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μετά από έξι χρόνια αφοσιωμένων σπουδών, η Κιμ Καρντάσιαν πήρε το πτυχίο της στη νομική. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six, η σταρ των ριάλιτι γιόρτασε το επίτευγμά της σε μια ιδιωτική τελετή αποφοίτησης, την οποία της είχαν οργανώσει ως έκπληξη τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Όλοι εσείς ήσασταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι», είπε η ίδια εμφανώς συγκινημένη στην ομιλία της, απευθυνόμενη σε φίλους, συγγενείς και τους μέντορές της. 

Μάλιστα, φόρεσε το χαρακτηριστικό καπέλο αποφοίτησης και πόζαρε κρατώντας το δίπλωμά της.

κιμ

Διαβάστε επίσης

Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος δίνει εντολή στην Καλλιόπη να σκοτώσει τον Αργύρη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

kim kardashian Νομικη Πτυχίο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis