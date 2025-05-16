ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 17:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Grand Hotel: Aιμορραγεί και αναγκάζεται να τη φέρει πίσω στο Grand Hotel
gr
clock 16:00 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Grand Hotel, Παρασκευή 16 Μαϊου, Νέο επεισόδιο: Το σχέδιο της Κυβέλης στέφεται με επιτυχία. Η Αλίκη, ενώ έχει φύγει με τον Πέτρο, αρχίζει να πονά και να αιμορραγεί, την ίδια στιγμή που κανένας γιατρός της περιοχής δεν είναι διαθέσιμος και ο Πέτρος βρίσκεται σε απελπισία προσπαθώντας να τη σώσει.

Η επιστροφή στο ξενοδοχείο ίσως είναι μονόδρομος, με κίνδυνο όλα τους τα σχέδια να ανατραπούν. Από την άλλη, η ζωή της Αλίκης βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Η Φρειδερίκη αναστατώνει την ζωή της Σοφίας με την γοητεία της, αλλά και με τις ερωτήσεις της για την δολοφονία της αδερφής της.

Ο Ρήγας αφήνεται ελεύθερος, ενώ ο Χρόνης με τον Βαγγέλη ψάχνουν το πλήρωμα του πλοίου που εμπλέκεται στην συμφωνία για την μεταφορά των πλούσιων από την Σμύρνη.

Διαβάστε επίσης 

Γη της Ελιάς: Απελπισμένος ο Τζον, στρέφεται στην Ιουλία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis