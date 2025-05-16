Γη της Ελιάς: Απελπισμένος ο Τζον, στρέφεται στην Ιουλία

Γη της ελιάς: Παρασκευή 16 Μαΐου στις 21:00

Επεισόδιο 146: Οι ενοχές πνίγουν τη Βασιλική γι’ αυτό που έγινε, αν και έχει ερωτευτεί κεραυνοβόλα τον Στέφανο. Παράλληλα, ο Μιλτιάδης την ψάχνει καθώς έχει εξαφανιστεί κι εκείνη του λέει ψέματα ότι ήταν μαζί με την Άννα. Παρόλα αυτά, ο Παρασκευάς καταλαβαίνει ότι κάτι τους κρύβει και τη ρωτάει ευθέως. Ο Αποστόλης αρχίζει να βλέπει την Πολυξένη με άλλα μάτια και οι δυο τους φαίνεται πως έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα νόμιζαν. Η Φρύνη (Ντένια Ψυλλιά), η κοπέλα που αγόρασε το ανθοπωλείο της Μαρίνας, μετακομίζει στην Αρεόπολη. Η Καίτη, η γυναίκα του απολυμένου οικονομικού διευθυντή πηγαίνει στο σπίτι του Ανδρέα και φέρνει τα πάνω – κάτω. Η Αντιγόνη φτάνει στο μηδέν ψυχολογικά κι αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της παίρνοντας μια χούφτα υπνωτικά χάπια. Ο Μιλτιάδης ζητάει από τη Βασιλική να βγουν βόλτα, εκείνη όμως αρνείται καθώς έχει κανονίσει να δει τον Στέφανο. Αμέσως μετά, η Βασιλική κατεβαίνει στο σαλόνι και βλέπει εκεί τον Στέφανο να περιθάλπει τη Χάιδω με τον Μιλτιάδη μπροστά.

Διαβάστε επίσης

Ζήνα για Σάττι: "Δεν μπορεί να ενσωματωθεί στη σόουμπιζ"