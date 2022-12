GNTM – Αλεξία Τράικο: Το μακροσκελές μήνυμα μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό μόδας

Η Αλεξία Τράικο είναι η μεγάλη νικήτρια του GNTM. Μάλιστα, το μοντέλο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εξέφρασε την χαρά της και ευχαρίστησε όλους όσους την στήριξαν σε αυτό το ταξίδι.

«That’s all folks! Τα λόγια είναι περιττά (άλλωστε τα έχουμε πει όλα τοοοσο καιρό) αλλά νιώθω την ανάγκη να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και τεράστιο σας αγαπώ. Για τις συμβουλές, τα μαθήματα αλλά κι για τις κριτικές @vickykaya @anastasiossofroniou @yiorgoskaravas_official Γιατί δεν ήσασταν απλά coaches, ήσασταν διπλα μου σε όλα @maryvitinaros @christosbir.

Για όλες τις όμορφες αναμνήσεις και για όλες τις φορές που πραγματικά με ακούσατε @cotytyco @katya_kizima @georgianna_ioak @[email protected] @novakmikaela @maramarlii @iriniand_

Για την μεγαλύτερη συναισθηματική υποστήριξη @alexandra.spyropoulou @_mariam_tsomaia @giwten @margar1ta_lavda_drimili ( ειδικά χωρίς εσένα δεν θα ήμουν ποτε σε αυτήν την θέση). Για όλη την υποστήριξη από το day 1 γιατί ήταν σαν να ήσασταν μαζί μου συνέχεια @fwtiadou @ilias_yiapoutzis @kostas_fardellas @raspberh @zwoylaa @nikoletazade @mastrogiorgh @george_kasinakis @kotsisalexandros @ioannistraikos @glinkastoja @eleftheriaiordanidou.

Όπως και όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν πίσω απο τις κάμερες και είναι τιμη μου να ξέρω ποιοι είναι πλέον. Βέβαια μια θέση έχετε και εσείς (ναι εσύ που το διαβάζεις αυτή την στιγμή) γιατί χωρίς εσάς το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Welcome to my new chapter», έγραψε χαρακτηριστικά.

