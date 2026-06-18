Gio Kay: «Θα γίνω ευρωβουλευτής, να το θυμάστε αυτό»

Ο Gio Kay έκανε δηλώσεις στην κάμετα της εκπομπής «Happy Day» και επανέλαβε πως είναι αποφασισμένος να γίνει Ευρωβουλευτής.

«Όλα τέλεια, οι εταιρείες τρέχουν, το ριάλιτι σκάει σε δύο εβδομάδες και μετά ευρωβουλευτής να το θυμάστε αυτό. Δεν πάω πίσω τώρα, δεν μπορώ να πάω πίσω, έχω μαζέψει τον κόσμο και πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έχω πολύ κοινό, πολλή επιρροή, αυτοί τα βλέπουν αυτά. Όλοι καταλαβαίνουν στο τέλος της ημέρας, ποιοι είναι ποιοι» είπε χαρακτηριστικά

Όπως ανέφερε ο Gio Kay, δεν πρόκειται για κόμμα αλλά για κίνημα με την ονομασία «Generation Hellas»: «Ξυπνάω σήμερα το πρωί και βλέπω ένα άρθρο που λέει “αποκλειστικά νέα, ο Gio αρχίζει κόμμα ε.ΜΠΡΟ.Σ”. Απίστευτο, πολύ καλό. Αλλά δεν ξεκινάω κόμμα. Θα σας δώσω αποκλειστικά νέα όμως. Δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Θα λέγεται Generation Hellas και σε δύο χρόνια πάω για ευρωβουλευτής. Είναι ήδη “κλειδωμένο”. Έχουμε όλη την ομάδα και την εταιρεία έτοιμη. Ανεξάρτητος, όχι με κάποιο κόμμα».

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