Μπάρκα για τον γάμο της: "Δεν ήξερε κανείς τίποτα, οι κουμπάροι μας έμαθαν μία εβδομάδα πριν ότι θα μας παντρέψουν"

Η Δανάη Μπάρκα μέσα από μία ανάρτησή της αναφέρθηκε στο γάμο της. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το μυστήριο οργανώθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πως ακόμη και οι κουμπάροι ενημερώθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν ότι θα αναλάμβαναν αυτόν τον ρόλο.

Σε αυτόν τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει "συμβουλές" ή να μάθει τι κανονίζουμε, όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν. Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο. Το πιο τρανό παράδειγμα, οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα "τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο". Ο Χάρης & η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν, ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νόνη ένα 24ωρο πριν. Και είχαμε δίκιο, ήταν οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να έχουμε! Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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