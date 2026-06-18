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GOSSIP - LIFESTYLE

Να μ' αγαπάς: Μυστικά αποκαλύπτονται και λογαριασμοί του παρελθόντος ζητούν επιτέλους να κλείσουν

να μ αγαπας
clock 11:00 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Να μ' αγαπάς;

Επεισόδιο 129: Βαδίζοντας προς το τέλος της ιστορίας, οι ήρωες καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν οριστικά το μέλλον τους. Συμμαχίες δοκιμάζονται, μυστικά αποκαλύπτονται και λογαριασμοί του παρελθόντος ζητούν επιτέλους να κλείσουν. Καινούριες σχέσεις γεννιούνται και παλιές σχεδιάζουν ένα κοινό μέλλον.

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