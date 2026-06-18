Να μ' αγαπάς: Μυστικά αποκαλύπτονται και λογαριασμοί του παρελθόντος ζητούν επιτέλους να κλείσουν

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Να μ' αγαπάς;

Επεισόδιο 129: Βαδίζοντας προς το τέλος της ιστορίας, οι ήρωες καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν οριστικά το μέλλον τους. Συμμαχίες δοκιμάζονται, μυστικά αποκαλύπτονται και λογαριασμοί του παρελθόντος ζητούν επιτέλους να κλείσουν. Καινούριες σχέσεις γεννιούνται και παλιές σχεδιάζουν ένα κοινό μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Γεωργούλης: "Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ"

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της και τη μητέρα της