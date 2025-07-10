ΤΕΤ.15 Απρ 2026 15:18
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Γιατί ο Μπραντ Πιτ θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά μηνύματα της Αντζελίνα Τζολί
brad
clock 12:00 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικές επικοινωνίες της πρώην συζύγου του, Αντζελίνα Τζολί, λίγο πριν από τη δίκη τους σχετικά με το οινοποιείο Château Miraval στη Γαλλία.

Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «F1» ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον Αλεξέι Ολιϊνίκ από τον όμιλο Stoli να παραδώσει την αλληλογραφία του με την Τζολί και να καταθέσει επίσημα.

Ο ηθοποιός υποστηρίζει στα έγγραφα που κατέθεσε τον Ιούνιο πως προσπάθησε να επικοινωνήσει και να συνεννοηθεί με τον Ολιϊνίκ για το ζήτημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, ο Ολιϊνίκ, ο οποίος είναι Ελβετός υπήκοος, αρνείται να συνεργαστεί επικαλούμενος τη νομοθεσία της Ελβετίας, που προβλέπει ότι πολίτες άλλων χωρών δεν μπορούν να υποχρεωθούν να ταξιδέψουν στην Καλιφόρνια για κατάθεση.

Ωστόσο, οι δικηγόροι του Πιτ απαντούν ότι αυτή η επίκληση δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν ζητούν να ταξιδέψει ο Ολιϊνίκ, αλλά να γίνει η κατάθεση από απόσταση, στη χώρα όπου διαμένει.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μπραντ Πιτ Angelina Jolie
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis