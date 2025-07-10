Γιατί ο Μπραντ Πιτ θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά μηνύματα της Αντζελίνα Τζολί

Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικές επικοινωνίες της πρώην συζύγου του, Αντζελίνα Τζολί, λίγο πριν από τη δίκη τους σχετικά με το οινοποιείο Château Miraval στη Γαλλία.

Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «F1» ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον Αλεξέι Ολιϊνίκ από τον όμιλο Stoli να παραδώσει την αλληλογραφία του με την Τζολί και να καταθέσει επίσημα.

Ο ηθοποιός υποστηρίζει στα έγγραφα που κατέθεσε τον Ιούνιο πως προσπάθησε να επικοινωνήσει και να συνεννοηθεί με τον Ολιϊνίκ για το ζήτημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, ο Ολιϊνίκ, ο οποίος είναι Ελβετός υπήκοος, αρνείται να συνεργαστεί επικαλούμενος τη νομοθεσία της Ελβετίας, που προβλέπει ότι πολίτες άλλων χωρών δεν μπορούν να υποχρεωθούν να ταξιδέψουν στην Καλιφόρνια για κατάθεση.

Ωστόσο, οι δικηγόροι του Πιτ απαντούν ότι αυτή η επίκληση δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν ζητούν να ταξιδέψει ο Ολιϊνίκ, αλλά να γίνει η κατάθεση από απόσταση, στη χώρα όπου διαμένει.

