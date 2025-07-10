Γιώργος Γρηγοριάδης: Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 25 χρόνια

Λίγες ημέρες μετά το τέλος του Γιώργου Παπαδάκη από το «Καλημέρα Ελλάδα», ο δημοσιογράφος και συνεργάτης του, Γιώργος Γρηγοριάδης ανακοίνωσε μέσω social media ότι αποχωρεί από τον ΑΝΤ1.

«Ήταν Αύγουστος του 2000 όταν μεταπήδησα από το ανταποκριτικό γραφείο του Star στη Θεσσαλονίκη στον ΑΝΤ1. Κι έτσι ξεκίνησε ένα μακρόχρονο ταξίδι που κάθε ημέρα ήταν ξεχωριστή. Μετά από 25 χρόνια αυτό το επαγγελματικό ταξίδι ολοκληρώθηκε. Γεμάτο εμπειρίες, ρεπορτάζ κάθε είδους, αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη ιστορία της χώρας.

Αποχωρώ έχοντας κάνει φίλους, έχοντας γνωρίσει ανθρώπους από όλους τους χώρους της δημόσιας ζωής, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη τηλεθεατών που με την κριτική τους με έκαναν σίγουρα καλύτερο δημοσιογράφο και άνθρωπο. Σας ευχαριστώ.

Ευχαριστώ όλα τα στελέχη του ομίλου για τη συνεργασία μας, τους διευθυντές και τους αρχισυντάκτες για την εμπιστοσύνη τους, τους παρουσιαστές για τις αμέτρητες ώρες αέρα, τους συναδέλφους, τους τεχνικούς όλα αυτά τα χρόνια που μου έμαθαν πώς να δουλεύω μέσα από τη δικό τους φακό, τη δική τους άποψη στο μοντάζ με και χωρίς εμένα, τους παραγωγούς για την καθοδήγηση.

Αποχωρώ με γεμάτη καρδιά γεμάτος από εικόνες και ήχους από εκεί έξω. Ευχαριστώ και την οικογένεια μου που με άντεξε και με στήριζε και με στηρίζει σε κάθε βήμα. Με τους συναδέλφους σίγουρα δεν χανόμαστε με όλους τους υπόλοιπους που με αγκαλιάσατε τα λέμε το Σεπτέμβριο. Καλό καλό υπόλοιπο καλοκαιριού», έγραψε χαρακτηριστικά.

