Γιάννης Στάνκογλου: "Έχω πάρει πολλά μαθήματα από τα παιδιά μου"

Ο Γιάννης Στανκογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Couch Coach» και αναφέρθηκε στο πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του, αυτό της πατρότητας.

«Είναι προτεραιότητά μου, είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Και συνεχίζω να δίνω, να παίρνω, να αντλώ πολλά πράγματα. Μου δίνουν τρελή δύναμη τα παιδιά μου», δήλωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στα μαθήματα που έχει πάρει ως πατέρας. «Έχω πάρει πολλά μαθήματα. Το μεγαλύτερο είναι ότι ο εγωισμός πάει πίσω, δεν είμαι τόσο όσο ήμουν παλιά το κέντρο του κόσμου. Είναι τεράστιο μάθημα. Κι αυτή η αγάπη που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο»

