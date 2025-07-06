Γιάννης Πάριος: "Είμαι σίγουρος πως αν ζούσε ο Καζαντζίδης δεν θα επέτρεπε να γίνει η ταινία "

Ο Γιάννης Πάριος παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά για την εκπομπή Buongiorno και σχολιάσε την ταινία «Υπάρχω» για τον Στέλιο Καζαντζίδη με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα.

«Μην ακούω βλακείες! Δεν μπορώ. Ποιος είμαι εγώ; Είμαι σίγουρος πως αν ζούσε ο Καζαντζίδης δεν θα επέτρεπε να γίνει η ταινία. Επειδή τον ήξερα. Πιστεύω ότι δεν θα το επέτρεπε. Και η γυναίκα του που το έκανε, το έκανε από μεγάλη αγάπη που το είχε. Και πίεση για να το κάνει. Δεν είδα την ταινία. Μου είπαν ότι είναι ωραία ταινία και είναι πολύ καλός ο Χρήστος Μάστορας».

«Άμα φύγω εγώ από αυτή τη ζωή, θα με ρωτήσουν τα παιδιά μου; Κανείς δεν θα μπορεί να με ρωτήσει και να πω ότι δεν θέλω. Ο καθένας έχει τον χαρακτήρα του. Γιατί να γίνει ταινία η ζωή μου; Μόδα είναι αυτή; Φτάνει! Εκμεταλλευόμαστε τους ανθρώπους για να κόψουμε εισιτήρια. Φτάνει! Αυτόν τον Θεοδωράκη τον έχουν πια… Θα έλεγα τη λέξη αλλά σέβομαι την τηλεόραση. Φτάνει! Δεν το έχει ανάγκη ένας Θεοδωράκης, ένας Καζαντζίδης. Δεν έχουν ανάγκη ούτε ταινία να κάνεις, ούτε συναυλία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Αν το έργο σου το θυμούνται μετά από χρόνια δεν έχεις ξεχαστεί ποτέ», τόνισε.

