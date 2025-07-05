Νίκος Μάνεσης: «Δεν άξιζε αυτό το τέλος στον Γιώργο Παπαδάκη»
clock 21:00 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Νίκος Μάνεσης σχολίασε  μέσα από την εκπομπή του στον Alpha το τέλος του Γιώργου Παπαδάκη από το Καλημέρα Ελλάδα μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

«Χθες ήταν μια ιστορική ημρα για την ελληνική τηλεόραση. Ο άνθρωπος που ανακάλυψε για τα κανάλια, αρχές δεκαετίας ’90, την πρωινή ζώνη και μεγαλούργησε ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης. Στον Γιώργο δεν άξιζε αυτό το τέλος. Πολλά γνωρίζουμε, πολλά ξέρουμε. Έχετε διαπιστώσει ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί. Βασικότερος λόγος είναι ότι και αισθάνομαι άσχημα, λειτουργικά γιατί με τον Γιώργο θα συναντηθούμε στην Πεντέλη, θα φάμε ένα μεζέ, θα πιούμε έναν καφέ

Πολλές φορές παρασύρομαι και λέω πράγματα που δεν πρέπει να ειπωθούν διότι κατά την άποψή μου τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς, όπως παρουσιάστηκαν. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Να υποκλιθούμε στον πρύτανη που δημιούργησε την πρωινή ζώνη, που εκπαιδευτήκαμε όλοι μας και μετά ο καθένας έκανε τα δικά του. Τώρα όλη η ελληνική τηλεόραση στηρίζεται στο πώς στάθηκε και περπάτησε ο Γιώργος Παπαδάκης, όλες οι ζώνες» τόνισε

 

