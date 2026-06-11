Γη της Ελιάς: Ο κλοιός γύρω από τη Χριστιάνα στενεύει, αλλά κανείς δεν τολμά να της μιλήσει

Τι θα δούμε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 137ο: Ο κλοιός γύρω από τη Χριστιάνα στενεύει, αλλά κανείς δεν τολμά να της μιλήσει. Η Ισμήνη συνεχίζει να επιτίθεται στη Φρύνη, αυτή τη φορά, όμως, ο Στέφανος παρεμβαίνει δυναμικά και τη βάζει στη θέση της. Ο Πότης ακολουθεί τη συμβουλή της Κούλας και κάνει μια πρόταση στην Άννα, με την ελπίδα ότι θα τη δεχτεί. Ο Αντώνης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον στυγνό εκβιασμό της Κατερίνας, αλλά δεν γνωρίζει ότι εκείνη κρύβει πάνω της έναν «κοριό» της αστυνομίας. Ο Λυκούργος πιάνει τη Χάιδω επ’ αυτοφώρω την ώρα που σκαρώνει μία ίντριγκα και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Κατά έναν περίεργο τρόπο, όμως, το γεγονός αυτό λειτουργεί προς όφελος και των δύο. Η Ισμήνη συναντά τυχαία τον Μιχάλη στο καφενείο του Πότη, η κατάσταση ξεφεύγει και τα αίματα ανάβουν. Η Αθηνά φτάνει επειγόντως στο Σούνιο μαζί με τον Τζον και, αυτό που αντικρίζουν στο σπίτι της Μαρίας, τους αφήνει άφωνους. Η Ισμήνη παίρνει μια απόφαση που αφορά στην προσωπική της ζωή κι ο Λυκούργος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, αφού η ανακοίνωσή της πέφτει σαν βόμβα.

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