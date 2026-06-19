Γη της Ελιάς: Ο Αντώνης και η Μαρουσώ ετοιμάζονται να το σκάσουν στη Βραζιλία

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη Γη της Ελιάς.

Επεισόδιο 143ο: Η Χριστιάνα προμηθεύεται νέο όπλο και ειδοποιεί τους Ιταλούς ότι ο Αντώνης είναι πια αναλώσιμος, ενώ ο Αντώνης και η Μαρουσώ ετοιμάζονται να το σκάσουν στη Βραζιλία μετά την παραλαβή των κοριτσιών. Ο Στέφανος αντιμετωπίζει τον πατέρα του στα ίσια και του ζητάει να φύγει από το χωριό, αλλά εκείνος βάζει στο στόχαστρο τη Βασιλική και καταφέρνει να την συγκινήσει. Το διαζύγιο του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης βγαίνει κι εκείνη τα βάζει με τον Λυκούργο που της είπε ψέματα ότι το είχε ακυρώσει. Στη συνέχεια, περνάει στην αντεπίθεση και στέλνει την Αιμιλία στο σπίτι του Κωνσταντίνου, με σκοπό να διώξει τη Φρύνη από εκεί. Ο Μανώλης ειδοποιεί την Αλεξάνδρα να γυρίσει στην Κρήτη γιατί πλησιάζει η ώρα της τελευταίας πράξης κι εκείνη ζητάει από τη Μαργαρίτα να πάει μαζί της για συμπαράσταση. Ο Παρασκευάς καλεί τη Μυρτώ σε επίσημο γεύμα, στο σπίτι, αλλά ο Λυκούργος έχει τις κλειστές του. Η Φρύνη συνειδητοποιεί ότι η Ισμήνη θα τους κάνει τη ζωή δύσκολη με το θέμα του παιδιού και ζητάει από τον Κωνσταντίνο να παντρευτούν

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