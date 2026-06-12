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GOSSIP - LIFESTYLE
Γη της Ελιάς: Η Μαρουσώ ανακοινώνει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος
γε
clock 17:00 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 138ο: Η Ισμήνη ανακοινώνει στον Λυκούργο ότι θέλει να κάνει παιδί με δότη κι εκείνος γίνεται έξαλλος. Η Χάιδω, από την άλλη, του λέει ότι θα παραμείνουν ζευγάρι, αλλά θα ζουν σε διαφορετικά σπίτια. Η Αλεξάνδρα, στη Μάνη, ζει στιγμές αγωνίας και ανασφάλειας για την επόμενη μέρα της οικογένειάς της. Η Μαρουσώ ανακοινώνει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος και τον παροτρύνει να κάνουν μια μεγάλη οικονομική μπάζα και να εξαφανιστούν. Στο μεταξύ, η Αστυνομία, μέσω του Ρούσσου, παρακολουθεί και καταγράφει κάθε τους κίνηση. Ο Πότης παίρνει συμβουλές από τη Βασιλική για να ρίξει την Άννα, αλλά δεν θα του βγει σε καλό. Η Ασπασία συνεχίζει να αποχαιρετάει φίλους και συγγενείς, λέγοντας πως σκοπεύει να φύγει για πάντα από τη Μάνη και να επιστρέψει στον Πειραιά. Η Ερωφίλη, εκνευρισμένη από τη συμπεριφορά του Στάθη, του απαγορεύει να την ξαναπάρει τηλέφωνο. Ο Παυλής δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του κι επιτίθεται στον Αντώνη. Η Κούλα βρίσκει την Ασπασία νεκρή πάνω στον τάφο του Κίμωνα.

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