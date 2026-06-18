Γη της Ελιάς: Η Κούλα θέλει να επιστρέψει στη Βασιλική την περιουσία της μάνας της

Τι θα δούμε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 142ο: Η Μαρουσώ, ιδιαίτερα αναστατωμένη, πληροφορεί τον Αντώνη πως το μπρελόκ του Ρούσσου είναι συσκευή παρακολούθησης. Ο Αντώνης δεν την παίρνει στα σοβαρά και προσπαθεί να την καθησυχάσει. Ο Στέφανος, σίγουρος ότι ο πατέρας του τριγυρνάει στη Μάνη, προειδοποιεί τον Στάθη και τη Μαργαρίτα προκειμένου να μην πέσουν κι αυτοί θύματά του όπως ο Πότης. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Στέφανου έχει πάρει χρήματα με το ίδιο κόλπο κι από τον Λυκούργο. Η Κούλα, που πλέον είναι δικαιούχος της κληρονομιάς της Ασπασίας, δεν νιώθει καλά με αυτή την εξέλιξη και θέλει να επιστρέψει στη Βασιλική την περιουσία της μάνας της. Έτσι, ζητάει από τον Στάθη και τον Στέφανο να την πείσουν, αλλά η Βασιλική είναι αρνητική. Ο Παυλής και η Δάφνη καλούν την Χριστιάνα στο σπίτι τους και, με τρόπο, προσπαθούν να της βγάλουν κάθε υποψία από το μυαλό, όμως εκείνη ξέρει πια ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο πατέρας του Στέφανου μπαίνει κρυφά στο σπίτι του γιου του, τον βλέπει η Μαλένα, αλλά δεν την πιστεύει κανείς. Ο Ρούσσος πηγαίνει στην αποθήκη για να συναντήσει τον Στέλιο, αλλά δεν ξέρει ότι τον παρακολουθεί η Μαρουσώ, η οποία του βάζει το όπλο στο κεφάλι και του ζητάει να δει το μπρελόκ

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