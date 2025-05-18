ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 14:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Γη της Ελιάς: Η Ισμήνη ανακαλύπτει γιατί το τεστ εγκυμοσύνης έβγαινε θετικό
γε
clock 13:00 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Γη της ελιάς, Επεισόδιο 147 (Κυριακή 18 Μαΐου): Η Αριάδνη και η Άννα κάνουν πλάτες στη Βασιλική προκειμένου εκείνη να συναντάει τον Στέφανο, όμως ο Κουράκος και ο Πότης αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει. Η Ιουλία μαθαίνει για την απόπειρα αυτοκτονίας της Αντιγόνης και τρέχει στο πλευρό της. Η Κούλα δυσκολεύεται να συνηθίσει το άδειο σπίτι, ενώ η Βασιλική της δίνει διορία ένα μήνα να μετακομίσει γιατί σκοπεύει να το πουλήσει.

Οι συνεχείς καβγάδες της Φιλιώς και της Νάνσυς αναγκάζουν τον Τζον να φύγει από το σπίτι. Ο Λυκούργος καταθέτει αίτηση αποφυλάκισης του Στάθη. Η Φρύνη αρχίζει να ανακαλύπτει το χωριό και η γνωριμία της με τον Πότη είναι επεισοδιακή. Ο Τιμόθεος επιστρέφει στο χωριό με ένα μέρος από την κληρονομιά και ταμπουρώνεται στο σπίτι του Λυκούργου γιατί φοβάται μην τον κλέψουν. Η Καίτη (Δήμητρα Χριστογιαννοπούλου) πραγματοποιεί τις απειλές της και χτυπάει τη Μαριάννα με το αμάξι της. Η Ισμήνη ανακαλύπτει γιατί το τεστ εγκυμοσύνης έβγαινε θετικό και ξεσπάει στον Κωνσταντίνο.

Διαβάστε επίσης 

Γιούλη Ζήκου για Γιάννη Μόρτζο «Στηρίχτηκα σε αγωγή μετά τον θάνατό του»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis