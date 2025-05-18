Γη της Ελιάς: Η Ισμήνη ανακαλύπτει γιατί το τεστ εγκυμοσύνης έβγαινε θετικό

Γη της ελιάς, Επεισόδιο 147 (Κυριακή 18 Μαΐου): Η Αριάδνη και η Άννα κάνουν πλάτες στη Βασιλική προκειμένου εκείνη να συναντάει τον Στέφανο, όμως ο Κουράκος και ο Πότης αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει. Η Ιουλία μαθαίνει για την απόπειρα αυτοκτονίας της Αντιγόνης και τρέχει στο πλευρό της. Η Κούλα δυσκολεύεται να συνηθίσει το άδειο σπίτι, ενώ η Βασιλική της δίνει διορία ένα μήνα να μετακομίσει γιατί σκοπεύει να το πουλήσει.

Οι συνεχείς καβγάδες της Φιλιώς και της Νάνσυς αναγκάζουν τον Τζον να φύγει από το σπίτι. Ο Λυκούργος καταθέτει αίτηση αποφυλάκισης του Στάθη. Η Φρύνη αρχίζει να ανακαλύπτει το χωριό και η γνωριμία της με τον Πότη είναι επεισοδιακή. Ο Τιμόθεος επιστρέφει στο χωριό με ένα μέρος από την κληρονομιά και ταμπουρώνεται στο σπίτι του Λυκούργου γιατί φοβάται μην τον κλέψουν. Η Καίτη (Δήμητρα Χριστογιαννοπούλου) πραγματοποιεί τις απειλές της και χτυπάει τη Μαριάννα με το αμάξι της. Η Ισμήνη ανακαλύπτει γιατί το τεστ εγκυμοσύνης έβγαινε θετικό και ξεσπάει στον Κωνσταντίνο.

