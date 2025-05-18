Γιούλη Ζήκου για Γιάννη Μόρτζο «Στηρίχτηκα σε αγωγή μετά τον θάνατό του»

Η Γιούλη Ζήκου μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» για την απώλεια του αγαπημένου της σύζυγου, Γιάννης Μόρτζο. Η ίδια αποκάλυψε ότι στηρίχτηκε σε αγωγή και στον πνευματικό της, για να διαχειριστεί τον θάνατο του αείμνηστου ηθοποιού.

«Χωρίς τον Γιάννη, περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Διανύω τα στάδια του πένθους. Η ζωή μου έχει χάσει την ομορφιά και την ποιότητα που είχε. Συγγνώμη…. Με βοηθούσε ώστε να είμαι κι εγώ καλύτερος άνθρωπος. Ο πόνος δεν περνάει, ασχολούμαι με το βιβλίο του Γιάννη, πριν “φύγει” έγραψε τη βιογραφία του», εξομολογήθηκε.

«Έχει θεσπιστεί θεατρικό βραβείο “Γιάννης Μόρτζος” και θα γίνει και μουσείο στη Σάμο. Ήμουν πάντα πολύ υπερήφανη. Το πρώτο διάστημα της “απουσίας” του Γιάννη στηρίχθηκα σε ιατρική αγωγή και έκανα συνεδρίες με την ψυχοθεραπεύτριά μου. Με βοήθησε πολύ και ο πνευματικός μου», πρόσθεσε.

