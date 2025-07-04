Δάντης: «Έχει καταλήξει όλος ο μουσικός κόσμος ότι το My Number One δε μου ανήκει»

Ο Χρήστος Δάντης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σουσού» και ο ίδιος αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη που είχε για το πνευματικό δικαίωμα της σύνθεσης του τραγουδιού «My Νumber Οne», που κέρδισε στη Eurovision 2005.

«Έμπλεξα σε ένα κουτσομπολιό απίστευτο και αργότερα σε μία δικαστική διαμάχη που με ταλαιπώρησε και δε θέλω καν να συζητάω. Αυτή τη στιγμή έχει καταλήξει όλος ο μουσικός κόσμος ότι τραγούδι δε μου ανήκει, δεν ξέρω πώς έχει καταλήξει και βγαίνουν άνθρωποι που εκτιμώ. Άκουσα μια στιχουργό να λέει ότι το τραγούδι δεν είναι δικό μου και μου έχει κάνει κακό αυτή η ιστορία», είπε αρχικά ο Χρήστος Δάντης.

Για τη δήλωση του Γιώργου Νταλάρα «Όταν μιλάει ο Γιώργος Νταλάρας, πρέπει να τον ακούμε, φυσικά και ένας άνθρωπος του μεγέθους του να βλέπει τα μπουζούκια ευτελή. Εγώ τα έχω υπηρετήσει λιγότερο, προτίμησα από νωρίς να παίζω σε πιο μικρούς χώρους, γιατί δεν ταίριαζα, όμως δε τα αφορίζω. Ξέρω ανθρώπους που μέσα στα μπουζούκια προσπαθούν να κάνουν τέχνη»

Διαβάστε επίσης

