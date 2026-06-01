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GOSSIP - LIFESTYLE
Δανάη Μπάρκα: «Πρέπει μέχρι τον γάμο να χάσω 11 κιλά»
μοα
clock 14:00 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε λίγες ημέρες, η Δανάη Μπάρκα και ο αγαπημένος της, Φάνης Μπότσης, θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Σε νέο χιουμοριστικό βίντεο που δημοσιοποίησε, αναβιώνει μία από τις πιο viral σκηνές της σειράς «Είσαι το ταίρι μου», στην οποία πρωταγωνίστησε η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου

Συγκεκριμένα, κάθεται σε ένα τραπέζι και λέει τα λόγια που είπε στη σειρά η Σοφία Βογιατζάκη: «Πω πω μια ομελέτα και κάνω και δίαιτα. Πρέπει μέχρι τον γάμο να χάσω 11 κιλά».

@danaibarka__ Είμαι το ταίρι μου 😂😂 #fyp #funny #saturday #fpyシ ♬ Originalton - 𝓝𝓲𝓴𝓸𝓵 💗

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