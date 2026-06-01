Δανάη Μπάρκα: «Πρέπει μέχρι τον γάμο να χάσω 11 κιλά»

Σε λίγες ημέρες, η Δανάη Μπάρκα και ο αγαπημένος της, Φάνης Μπότσης, θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Σε νέο χιουμοριστικό βίντεο που δημοσιοποίησε, αναβιώνει μία από τις πιο viral σκηνές της σειράς «Είσαι το ταίρι μου», στην οποία πρωταγωνίστησε η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου

Συγκεκριμένα, κάθεται σε ένα τραπέζι και λέει τα λόγια που είπε στη σειρά η Σοφία Βογιατζάκη: «Πω πω μια ομελέτα και κάνω και δίαιτα. Πρέπει μέχρι τον γάμο να χάσω 11 κιλά».

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