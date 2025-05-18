Βόσσου: "Θα προτιμούσα να μην συμμετείχα στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου"

Καλεσμένη στην εκπομπή Ακόμα δεν είδες τίποτα! βρέθηκε η Σοφία Βόσσου και αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την Τατιάνα Στεφανίδου.

«Αν ήταν κάτι όμορφο θα επέστρεφα στην τηλεόραση. Έχω κάνει πολλές εκπομπές επιτυχημένες. Κάποιες εκπομπές δεν είχαν καλό τέλος αλλά δεν είπα “γιατί το έκανα;”, τις ευχαριστήθηκα.

Και πρωτοπόρες εκπομπές για την εποχή. Ήταν comme il faut όλα. Το Έξω ντέρτια και καημοί, ώπα έρχεται η τρελή ήταν η αγαπημένη μου εκπομπή.

Στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου δεν είχα περάσει καλά, αλλά εκεί συμμετείχα, δεν ήταν δική μου εκπομπή. Είχαμε θέμα με τη συνεργασία. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε την εκπομπή, την έχω κάνει delete. Δεν πέρασα καλά, ό,τι έγινε, έγινε. Άμα δεν περνάς καλά κάπου, κάνεις delete και δεν το κρατάς μανιάτικο», είπε χαρακτηριστικά.

