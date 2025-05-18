H Δανάη Μπάρκα για το κόψιμο της εκπομπής της

Την πρώτη της συνέντευξη μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της «Πάμε Δανάη» έδωσε η Δανάη Μπάρκα στη Ναταλία Γερμανού με την ίδια να τονίζει πως δεν ήταν μια απόφαση που πήρε εκείνη.

«Σε μια ερωτική σχέση, στον χωρισμό έχουν σχεδόν πάντα μερίδιο και οι δυο. Σε μια επαγγελματική σχέση, στα δικά μου μάτια, δε νομίζω ότι εύκολα θα έφευγα αν δεν υπήρχε μια άσχημη κατάσταση. Η εκπομπή ολοκληρώθηκε πρόωρα. Το έμαθα πρώτα εγώ τρεις μέρες νωρίτερα. Ωστόσο, οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές…

Οι σχέσεις είναι καλές. Όταν κάτι δε λειτουργεί, αν βγάλεις στην άκρη τον εγωισμό σου, πρέπει να δεις τα πράγματα αντικειμενικά. Δε ξέρω τι δε λειτούργησε, γιατί δεν ήταν μια απόφαση που πήρα εγώ. Φαντάζομαι ότι έπαιξαν ρόλο κάποια θέλω ανθρώπων που αποφασίζουν και ήρθε αυτή η απόφαση. Δε μπορώ κι εγώ να πω, ειδικά δημόσια όλες μου τις σχέσεις. Δεν τις έχω μοιραστεί ούτε με τους δικούς μου» ανέφερε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

«Προφανώς και ρώτησα γιατί σταματάει η εκπομπή, αλλά η απάντηση που πήρα ή το τι άλλο ρώτησα δεν είναι πράγματα που χρειάζεται να αφορούν και να απασχολούν τους πάντες… Το αν έχω πικρία ή αν έχω στεναχωρηθεί, και το αν θα δείξω ιδιωτικά ή δημόσια την στεναχώρια μου, αυτά θα καθόμαστε να λέμε:» είπε στη συνέχεια.

