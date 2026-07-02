Αθερίδης: "Έως τα εννέα έτη της κόρης μου ήμουν αλκοολικός, μέσα σε μια θολούρα έφτασε το παιδί μου σε εκείνη την ηλικία"

Ο Θοδωρής Αθερίδης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν είναι καλύτερος παππούς απ' ότι πατέρα

«Ναι. Ούτε για αστείο δεν συγκρίνεται. Έως τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός. Μέσα σε μια θολούρα, έφτασε το παιδί μου 9 χρονών. Τώρα δεν έχω θολούρα», είπε ο ηθοποιός.

Τι είπε για τους Ανώνυμους Αλκοολικούς;

: «Διήρκησε έξι μήνες. Θα διαρκούσε για χρόνια αν είχα παραστάσεις την ώρα που γίνονταν οι συνεδρίες. Την εποχή που πήγα, ήταν η μόνη χρονιά που δεν έκανα θέατρο, κι αυτό με βόλεψε πολύ. Με το που άρχισε το θέατρο, σταμάτησα, αλλά είχα πάρει τη δύναμη που χρειαζόμουν για να κρατηθώ».

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