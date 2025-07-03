Αναστασοπούλου για MeToo: "Το θέμα είναι να πηγαίνουμε στις δουλειές μας χωρίς φόβο"
clock 22:00 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλησε στην εκπομπή «Μαρία τη Νύχτα»  και τόνισε ότι το MeToo ήταν ένα σημαντικό και αναγκαίο σημείο καμπής με στόχο τον σεβασμό στο χώρο εργασίας.

 «Το MeToo ήταν ένα σημείο καμπής πολύ σοβαρό και έτσι έπρεπε να είναι, με στόχο πάντα το καλό. Για να είμαι δίκαιη και με τον εαυτό μου, γιατί κατά καιρούς η κοινή γνώμη διαμορφώνεται από διάφορα πράγματα. Ο στόχος είναι να γίνονται τα πράγματα με σεβασμό, να κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά του με χαρά και όχι με φόβο. Δεν θέλησε κανείς ποτέ να κάνει κακό σε κάποιον. Το ανάποδο. Κάνουμε μια αντιστροφή του θύματος με τον θύτη που είναι να τρελαίνεσαι. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε στις δουλειές μας χωρίς να φοβόμαστε και να υπάρχει αξιοκρατία. Κανείς δεν καταράστηκε κανέναν, κανείς δεν ευχήθηκε να σαπίσει κανείς κάπου», είπε η ηθοποιός.

