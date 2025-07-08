Άγιος Έρωτας: Οι αντοχές του Κυριάκου δοκιμάζονται

Άγιος έρωτας: Τρίτη 8 Ιουλίου

Οι αντοχές του Κυριάκου δοκιμάζονται, καθώς παραμένει έγκλειστος στις φυλακές της Άμφισσας. Ο Πέτρος, ωστόσο, τον διαβεβαιώνει πως η ώρα της δικαίωσής του πλησιάζει. Η Χριστίνα αρχίζει να αντιλαμβάνεται το παιχνίδι της Σοφίας και προειδοποιεί τον Τάσο να μείνει μακριά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του στην Αρχιεπισκοπή, ο πατήρ Νικόλαος βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο, του οποίου η παρέμβαση οδηγεί σε μια αναπάντεχα θετική εξέλιξη. Η Θάλεια, φοβούμενη πως ο Αργύρης θα αποκαλύψει όσα του εκμυστηρεύτηκε η Καλλιόπη, κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τη Χλόη να φύγει από τη Στέρνα και προειδοποιεί τον Παύλο για τον κίνδυνο. Κι ενώ ο πατήρ Νικόλαος επιστρέφει γεμάτος ενθουσιασμό για να μοιραστεί τα χαρμόσυνα νέα με τη Χλόη, η απόφαση του Αργύρη να εκδικηθεί όσους του στέρησαν την κόρη του, πυροδοτεί μια αλυσίδα ανεξέλεγκτων εξελίξεων…

Μάστορας: «Όταν μου πρότειναν να υποδυθώ τον Στέλιο Καζαντζίδη, απόρησα»