Σκελετός ανάπηρου από τον Μεσαίωνα αποκάλυψε μία σκληρή πραγματικότητα!

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο LUND πραγματοποίησαν έρευνα στον σκελετό ενός ανάπηρου άνδρα από τον Μεσαίωνα, αποκαλύπτοντας τη σκληρή πραγματικότητα για τα ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα, πήραν τον σκελετό με την κωδική ονομασία 2399 από το νεκροταφείο Trinitatis στη Σουηδία και δημοσίευσαν τα αποτελέσματα στο Open Archaeology.

Σύμφωνα με το Interesting Engineering, ο σκελετός ανήκε σε έναν 30χρονο που είχε σπασμένο γόνατο από κλωτσιά αλόγου, από χτύπημα ενός βαρύ αντικειμένου ή από πτώση. Οι ειδικοί εκτίμησαν ότι ο τραυματισμός ήταν τέτοιος, ώστε να χρειαζόταν κινητικό βοήθημα, αφού ήταν ανάπηρος.

Η ανάλυση του σκελετού του αποκάλυψε ότι λάμβανε σημαντική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη φροντίδα, καθώς παρουσίαζε σημάδια ότι είχε υψηλότερο κύρος.

Μετά τον τραυματισμό του, πιθανότατα έλαβε αλοιφές, λάδι λεβάντας, όπιο και αλκοόλ για ανακούφιση από τον πόνο. Το τραύμα του θα απαιτούσε καθαρισμό και επίδεσμο. Επιπλέον, θα είχε υποβληθεί σε τακτική θεραπεία για τη φλεγμονή του μυελού των οστών, η οποία θα περιελάμβανε την αποστράγγιση του τραύματος από το πύον.

Ο τάφος του, που βρίσκεται κοντά σε μια εκκλησία, δείχνει ότι το άτομο 2399 ανήκε σε μια ανώτερη κοινωνικοοικονομική τάξη, βελτιώνοντας τη θέση του στη ζωή.

Με βάση τους επιστήμονες λοιπόν, ένας ανάπηρος πλούσιος στο Μεσαίωνα λάμβανε την απαραίτητη φροντίδα της εποχής και δεν αντιμετώπιζε καμία διάκριση. Αντιθέτως, οι μη πλούσιοι αφήνονταν στη μοίρα τους, δυστυχώς κάτι που συμβαίνει μέχρι τις μέρες μας.

Πηγή: newsbeast.gr

