Αργεντινή: Επεισόδιο ανάμεσα σΕ Χαβιέρ Μιλέι και ρεπόρτερ -«Με χτύπησες επίτηδες με το μικρόφωνο» (βίντεο)

Κατά την αποχώρηση του Χαβιέρ Μιλέι από εκλογικό κέντρο στο Μπουένος Άιρες καταγράφηκε ένα απρόοπτο περιστατικό, με τον πρόεδρο της Αργεντινής να χάνει τον έλεγχο και να επιπλήττει εκνευρισμένος ρεπόρτερ του τοπικού καναλιού C5N.

Η σκηνή με τον Μιλέι έξω από το εκλογικό κέντρο θύμισε ένα αντίστοιχο περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο θαυμάζει πολύ ο Αργεντινός πρόεδρος.

Χαβιέρ Μιλέι: Το επεισόδιο με τον ρεπόρτερ

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το ίδιο το τηλεοπτικό δίκτυο, ο Μιλέι αποχωρούσε από το κτίριο περικυκλωμένος από δημοσιογράφους και υποστηρικτές του, όταν ξαφνικά ο ρεπόρτερ πλησίασε υπερβολικά το μικρόφωνο στο πρόσωπο του Αργεντινού προέδρου, χτυπώντας τον στη μύτη. «Με χτύπησες επίτηδες;» ακούγεται να ρωτά ο Μιλέι, εμφανώς νευριασμένος, λίγες στιγμές αργότερα.

During an interview, a reporter accidentally (or was it?) smacked the Argentine president in the nose with a microphone.







👃The reaction was instant: Javier Milei exploded, accusing the journalist of a deliberate attack. pic.twitter.com/kcsg2Y07UB — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2025





Ο παρουσιαστής του C5N διευκρίνισε μετά την προβολή των πλάνων ότι το χτύπημα προκλήθηκε από το μαλακό μέρος του μικροφώνου, υπονοώντας με αυτόν τον τρόπο ότι η αντίδραση του Μιλέι μπορεί να ήταν υπερβολική.







Ο Μιλέι είναι γνωστός για την αρνητική του στάση απέναντι στους δημοσιογράφους, τους οποίους κατηγορεί συχνά ότι στρέφονται εναντίον της κυβέρνησής του και παραβιάζουν την ιδιωτικότητά του. Μάλιστα, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι δημοσιογράφοι τον παρενοχλούν σκόπιμα με φλας, παρόλο που γνωρίζουν ότι πάσχει από φωτοευαισθησία.

Το σκηνικό με τον Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ, όταν ξαφνικά ένα μικρόφωνο τον χτύπησε στην περιοχή του στόματος.







Στη σκηνή που καταγράφηκε σε βίντεο, ο Τραμπ εμφανίζεται να τραβά το κεφάλι του προς τα πίσω αντιδρώντας στο χτύπημα, και να ρίχνει ένα αυστηρό βλέμμα προς τη γυναίκα που κρατά το μικρόφωνο εκτός κάμερας, με την ίδια να σπεύδει να του ζητήσει συγγνώμη. «Θα γίνει είδηση απόψε, θα τη δείξουν τα κανάλια» σχολίασε λίγο αργότερα ο Τραμπ, συνεχίζοντας τη συνέντευξη Τύπου.