Η τελευταία τροχιά: Πώς και γιατί ο άνθρωπος θα καταστρέψει το μεγαλύτερο επίτευγμά του στο διάστημα

Μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια αδιάλειπτης τροχιάς και προσφοράς στην ανθρωπότητα, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) ετοιμάζεται για το τελευταίο, εντυπωσιακό του ταξίδι. Η NASA και οι διεθνείς εταίροι της έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή το οριστικό πλάνο για την ελεγχόμενη καταστροφή του, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2031, με τον σταθμό να καταλήγει στο πιο απομονωμένο σημείο του πλανήτη: το «διαστημικό νεκροταφείο» του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η απόφαση για τον παροπλισμό του ISS δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Το γιγαντιαίο αυτό τεχνολογικό επίτευγμα, με μέγεθος που προσεγγίζει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, άρχισε να δείχνει τα σημάδια του χρόνου. Οι δομικές καταπονήσεις και οι διαρροές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια κατέστησαν σαφές ότι η περαιτέρω συντήρησή του είναι οικονομικά και τεχνικά ασύμφορη. Προκειμένου να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη πτώση συντριμμιών σε κατοικημένες περιοχές, επελέγη η λύση της κατευθυνόμενης απο-τροχιοδρόμησης.

Το χρονικό της πτώσης και το «διαστημικό ρυμουλκό» της SpaceX

Το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης είναι αυστηρά καθορισμένο:

2028–2029

: Η τροχιά του σταθμού θα αφεθεί να φθίνει φυσικά, ενώ τα επιστημονικά πειράματα θα συνεχίζονται.

2030

: Το τελευταίο πλήρωμα αστροναυτών θα εγκαταλείψει οριστικά τις εγκαταστάσεις.

Ιανουάριος 2031

: Θα δοθεί η τελική εντολή για την καθοδηγούμενη βουτιά θανάτου στην ατμόσφαιρα.

Κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση αυτή θα παίξει η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ. Η NASA της ανέθεσε συμβόλαιο ύψους 843 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή του U.S. Deorbit Vehicle (USDV)

. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο «διαστημικό ρυμουλκό» που θα προσδεθεί στον ISS και θα τον σπρώξει με ακρίβεια προς τη Γη.

Κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, η ακραία τριβή και οι θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών Κελσίου θα λιώσουν και θα εξατμίσουν το μεγαλύτερο μέρος του σταθμού. Ωστόσο, τα πιο βαριά και ανθεκτικά μεταλλικά κομμάτια θα επιβιώσουν της πτώσης.

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Point Nemo: Ο υγρός τάφος των διαστημοπλοίων

Τα εναπομείναντα συντρίμμια θα καταλήξουν στο Point Nemo

(Σημείο Νέμο), το λεγόμενο «Ναυτικό Πόλο Προσβασιμότητας». Βρίσκεται στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό και αποτελεί το πιο απομακρυσμένο σημείο από οποιαδήποτε στεριά στον πλανήτη – η πλησιέστερη ακτή απέχει περίπου 2.700 χιλιόμετρα.

Λόγω της παντελούς έλλειψης ανθρώπινης δραστηριότητας, ναυτιλιακών δρομολογίων αλλά και της περιορισμένης θαλάσσιας ζωής, το σημείο αυτό λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως το επίσημο νεκροταφείο της διαστημικής βιομηχανίας. Εκεί αναπαύονται ήδη περισσότερα από 300 διαστημικά σκάφη, ανάμεσά τους και ο θρυλικός ρωσικός σταθμός Mir που καταστράφηκε το 2001.

Η επόμενη ημέρα στο διάστημα

Το τέλος του ISS δεν σημαίνει το τέλος της ανθρώπινης παρουσίας σε χαμηλή τροχιά. Η NASA στρέφει πλέον το βλέμμα της στον ιδιωτικό τομέα. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μίσθωση χώρων σε νέους, εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς που αναπτύσσουν ιδιωτικές εταιρείες, επιτρέποντας στην αμερικανική υπηρεσία να επικεντρώσει τους πόρους της στο φιλόδοξο πρόγραμμα "Artemis" για την επιστροφή στη Σελήνη και το μελλοντικό ταξίδι προς τον Άρη.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός υπήρξε για δεκαετίες το κορυφαίο σύμβολο διεθνούς συνεργασίας και επιστημονικής προόδου, αποδεικνύοντας ότι η ανθρωπότητα μπορεί να μεγαλουργήσει όταν εργάζεται ενωμένη. Το 2031, η λάμψη της καταστροφής του στον νυχτερινό ουρανό του Ειρηνικού θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο ενός σπουδαίου κεφαλαίου και την αυγή μιας νέας, εμπορικής εποχής για το διάστημα.

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