Επιστήμονες ανέπτυξαν τεστ που εντοπίζει γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο αποβολής

Επιστήμονες στη Βρετανία ανέπτυξαν ένα διαγνωστικό τεστ που εντοπίζει γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο αποβολής, το οποίο ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες θεραπείες που θα αποτρέπουν την απώλεια εγκυμοσύνης. Περίπου μία στις έξι εγκυμοσύνες καταλήγει σε αποβολή– κυρίως πριν από τη 12η εβδομάδα κύησης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάθε αποβολή αυξάνει τον κίνδυνο να συμβεί ξανά.

Μέχρι πρόσφατα, η ερευνητική προσοχή στον τομέα αυτό στρεφόταν κυρίως στην ποιότητα του εμβρύου, ενώ ο ρόλος του ενδομητρίου παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος στην αναπαραγωγική ιατρική.

Τώρα, η μεγαλύτερη μελέτη του είδους της αποκάλυψε ότι μια μη φυσιολογική διαδικασία στο ενδομήτριο μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένες γυναίκες αποβάλλουν. Τα ευρήματα αυτά ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για νέες μεθόδους πρόληψης της απώλειας εγκυμοσύνης.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Γουόρικ και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Κόβεντρι και Γουόρικσιρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) της Βρετανίας ανακάλυψαν ότι σε ορισμένες γυναίκες με ιστορικό αποβολών, το ενδομήτριο δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε, ώστε να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την εμφύτευση του εμβρύου. Αυτό, όπως ανέφερε η ερευνητική ομάδα, αποτελεί ένα «κρίσιμο κομμάτι του παζλ της αποβολής», εντοπίζοντας τον κίνδυνο σε ένα πρόβλημα που ξεκινά πριν από την εγκυμοσύνη, κάτι που μπορεί επίσης να εξηγήσει γιατί κάποιες γυναίκες έχουν επαναλαμβανόμενες αποβολές, ακόμη και με υγιή έμβρυα.

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα διαγνωστικό τεστ που μπορεί να μετρήσει δείκτες υγιούς ή ελαττωματικής αντίδρασης του ενδομητρίου.

«Το τεστ εντοπίζει τον κίνδυνο αποβολών που μπορούν να προληφθούν. Πολλές γυναίκες ακούνε ότι απλώς είχαν “κακή τύχη”, αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η μήτρα ίσως να θέτει το σκηνικό για την απώλεια της κύησης, ακόμη και πριν από τη σύλληψη» δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Τζοάν Μιούτερ, ερευνήτρια στην Ιατρική Σχολή του Γουόρικ, της οποίας το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση Tommy’s.

Η ομάδα ανέλυσε περίπου 1.500 βιοψίες από περισσότερες από 1.300 γυναίκες. Διαπίστωσε ότι μια βασική βιολογική διαδικασία, γνωστή ως «decidual reaction», η οποία προετοιμάζει το ενδομήτριο για την εγκυμοσύνη, συχνά δεν λειτουργεί σωστά σε γυναίκες με ιστορικό αποβολών. Όταν αυτή η διαδικασία δεν ενεργοποιείται πλήρως, δημιουργείται ένα ασταθές περιβάλλον που, παρόλο που επιτρέπει την εμφύτευση του εμβρύου, αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας και πρόωρης απώλειας κύησης.

Το σημαντικότερο, κατά τους ερευνητές, είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Η μη φυσιολογική αντίδραση του ενδομητρίου επαναλαμβάνεται σε κάποιες γυναίκες κατά τους εμμηνορροϊκούς κύκλους, με συχνότητα πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που θα ανέμενε κανείς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σταθερή, μετρήσιμη και πιθανώς προλήψιμη αιτία κινδύνου αποβολής.

Με βάση την έρευνα, η ομάδα δημιούργησε ένα διαγνωστικό τεστ για τη μέτρηση των μοριακών σημάτων υγιούς ή μη φυσιολογικής αντίδρασης. Το τεστ εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Κόβεντρι της Αγγλίας και έχει ήδη βοηθήσει περισσότερες από 1.000 γυναίκες.

Μία από τις γυναίκες που συμμετείχαν στη δοκιμή, η Χόλι Μιλικούρις, δήλωσε στον Guardian ότι η εμπειρία αυτή ήταν «καθοριστική», αφού είχε βιώσει πέντε αποβολές.

«Νιώθαμε χαμένοι και είχαμε αρχίσει να αποδεχόμαστε ότι ίσως να μην καταφέρω ποτέ να φέρω εις πέρας μια εγκυμοσύνη. Οι συνήθεις θεραπείες για γυναίκες με αποβολές δεν ήταν αποτελεσματικές και κάθε φορά που προσπαθούσαμε, ήταν σαν να ρισκάρουμε τη ζωή του μωρού μας» δήλωσε.

Το τεστ αποκάλυψε ότι το ενδομήτριό της δεν προετοιμαζόταν σωστά για την εγκυμοσύνη. Μετά τη θεραπεία, εκείνη και ο σύζυγός της, Κρις, απέκτησαν δύο υγιή παιδιά, τον Τζορτζ, σήμερα τριών ετών, και τη Χάιντι, 17 μηνών.

«Η συμμετοχή μου σε αυτή τη μελέτη ήταν καθοριστική. Για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της βιοψίας μου ήταν φυσιολογικά και καταφέραμε να έχουμε όχι μία, αλλά δύο επιτυχημένες εγκυμοσύνες» δήλωσε η Μιλικούρις.

Σύμφωνα με τη Δρ. Τζιότσνα Βόχρα, διευθύντρια έρευνας της Tommy’s, το τεστ αυτό ενδέχεται να προσφέρει όχι μόνο απαντήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά- ακόμη σημαντικότερο- να οδηγήσει στην ανάπτυξη θεραπειών που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μελλοντικές αποβολές.

ΠΗΓΗ: Guardian

