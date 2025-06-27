Μεγαλόδοντες: Οι μεγαλύτεροι καρχαρίες που έζησαν ποτέ – Το μυστήριο της εξαφάνισής τους

Οι μεγαλόδοντες – οι εμβληματικοί εξαφανισμένοι καρχαρίες που κυριάρχησαν στον ωκεανό πριν από εκατομμύρια χρόνια – έχουν απεικονιστεί σε κινηματογραφικές επιτυχίες του Χόλυγουντ και σε μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας ως υπερμεγέθεις λευκοί καρχαρίες.

Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο προϊστορικός θηρευτής ήταν πιο αδύνατος και πιο αργός από τον σύγχρονο αντίπαλό του.

«Ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είναι ογκώδης», δήλωσε στη Wall Steet Journal, ο Φιλ Στερνς, βιολόγος καρχαριών και ένας από τους συγγραφείς μιας πρόσφατης μελέτης για τους μεγαλόδοντες. «Φαίνεται πολύ σαν τορπίλη, κάπως στενός στο κεφάλι, αλλά πολύ χοντρός στη μέση».

Ένας μεγαλόδοντας, όπως διαπίστωσε αυτός και οι συνάδελφοί του, ήταν πιο λεπτός και επιμήκης από το κεφάλι μέχρι την ουρά.

Οι μεγαλόδοντες εξαφανίστηκαν πριν από 3,6 εκατομμύρια χρόνια

Αυτό το σχήμα σώματος, είπαν, θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο μεγαλόδοντας, ο κορυφαίος θαλάσσιος θηρευτής για περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν από περίπου 3,6 εκατομμύρια χρόνια.

Οι σκελετοί των καρχαριών είναι κατασκευασμένοι από χόνδρο, ο οποίος δεν έχει διατηρηθεί επαρκώς στο αρχείο απολιθωμάτων, αφήνοντας τους παλαιοντολόγους με περιορισμένα μέρη του σώματος προς μελέτη. Αντίθετα, τα περισσότερα από όσα γνωρίζουν οι επιστήμονες για τους μεγαλόδοντες προέρχονται από τα δόντια, τα λέπια και τα σημάδια δαγκώματος που άφηναν στα οστά των θαλάσσιων θηλαστικών που τους άρεσε να τρώνε.

Τα δόντια των μεγαλόδοντων, μήκους 15 εκατοστών και οδοντωτά, έμοιαζαν με τα δόντια του σύγχρονου μεγάλου λευκού καρχαρία. Αυτό, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι μεγαλόδοντες ήταν επίσης θερμόαιμοι όπως οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες, οδήγησε τους ερευνητές να υποθέσουν ότι και αυτοί οι προϊστορικοί καρχαρίες θα είχαν την ίδια κατασκευή.

Για να καταλάβουν πώς έμοιαζε στην πραγματικότητα ο μεγαλόδοντας, παλαιότερα γνωστός ως Odotus megalodon, μια διεθνής ομάδα ερευνητών, συμπεριλαμβανομένου του Sternes, εξέτασε τις αναλογίες του κεφαλιού, του κορμού και της ουράς 145 σύγχρονων και 20 εξαφανισμένων ειδών καρχαρία σε σχέση με το συνολικό μήκος σώματος των ζώων.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια σπάνια σπονδυλική στήλη μεγαλόδοντα μήκους 36 ποδιών που ανακαλύφθηκε στο Βέλγιο ως υποκατάστατο της προβοσκίδας του ζώου, υπολόγισαν πώς θα έμοιαζαν το αντίστοιχο κεφάλι και η ουρά.

Με μήκος όσο δύο σχολικά λεωφορεία

Οι αναλογίες του μεγαλόδοντα —ο οποίος μπορούσε να φτάσει το μήκος δύο σχολικών λεωφορείων από άκρη σε άκρη— δεν ταίριαζαν με ενός μεγάλου λευκού καρχαρία, είπε ο Στέρνς, αλλά μάλλον με αυτές ενός λεμονοκαρχαρία.

Οι λεμονοκαρχαρίες είναι καλύτερα εξελιγμένοι για παρατεταμένη πλεύση με μέτριο ρυθμό, σε αντίθεση με τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες, οι οποίοι έχουν σώματα κατασκευασμένα για ταχύτερη κολύμβηση, ιδανικά για το κυνήγι μεγαλύτερων θηραμάτων.

Την εποχή που εξαφανίστηκε ο μεγαλόδοντας, οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είχαν αρχίσει να εξαπλώνονται παγκοσμίως. Με μήκος 3,5 μέτρα, οι ενήλικοι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είχαν περίπου το ίδιο μέγεθος με τα μωρά μεγαλόδοντων, αλλά ήταν οι πιο ευκίνητοι κυνηγοί, σύμφωνα με τον Kenshu Shimada, καθηγητή παλαιοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο και επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης.

Ταυτόχρονα, είπε ο Στέρνς, οι ωκεανοί άρχιζαν να ψύχονται – ένα ακόμη χτύπημα εναντίον του μεγαλόδοντα. Το γεγονός ότι ήταν γιγάντιοι σε ψυχρότερα νερά σήμαινε ότι οι μεγαλόδοντες πιθανότατα έπρεπε να τρώνε περισσότερη τροφή για να παραμείνουν ζεστοί σε σχέση με τα μεγάλα λευκά πτηνά, ενώ παράλληλα ανταγωνίζονταν μαζί τους για φώκιες, φάλαινες και άλλα θηράματα.

«Εδώ είναι που η σωματική διάπλαση αποκτά πλέον πολύ μεγάλη σημασία», είπε ο Sternes. «Όταν δεν είχες ανταγωνισμό, πιθανότατα ήσουν μια χαρά, αλλά τώρα ανταγωνίζεσαι κάτι άλλο που μπορεί να είναι καλύτερο και έχεις περιορισμένους πόρους. Αυτή είναι πιθανώς υπερβολική πίεση για να ξεπεράσεις».

Πηγή: in.gr

