Τα μικρόβια δημιουργούν το καύσιμο του μέλλοντος — Ακόμα φθηνότερο από τη βενζίνη

Μία startup από το Χιούστον των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι κατάφερε να παραγάγει υδρογόνο με τη βοήθεια ειδικά επιλεγμένων μικροοργανισμών, αξιοποιώντας εγκαταλελειμμένα κοιτάσματα πετρελαίου.

Η εταιρεία ονομάζεται Gold H2 και έχει ξεκινήσει την εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων πετρελαιοπηγών στην περιοχή San Joaquin Basin στην Καλιφόρνια. Τα υπολείμματα πετρελαίου που παραμένουν μετά από τις γεωτρήσεις μετατράπηκαν σε υδρογόνο, το οποίο φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς κλάδους -από τη βαριά βιομηχανία μέχρι και τις μετακινήσεις και τις μεταφορές μας.

Σήμερα, η πιο κοινή μέθοδος παραγωγής «καθαρού» υδρογόνου βασίζεται στην ηλεκτρόλυση του νερού, δηλαδή στη διάσπασή του σε υδρογόνο και οξυγόνο με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η διαδικασία ωστόσο είναι ενεργοβόρα και κοστοβόρα σε σχέση με την παραγωγή υδρογόνου από ορυκτά καύσιμα.

Η Gold H2 επιχειρεί να μειώσει το κόστος του «πράσινου» υδρογόνου, αξιοποιώντας υπάρχοντες πόρους και υποδομές, όπως παλαιότερα κοιτάσματα πετρελαίου. Η εταιρεία απελευθερώνει έναν συνδυασμό μικροοργανισμών, τα οποία διασπούν τα υπολείμματα πετρελαίου και εκκρίνουν υδρογόνο, το οποίο στη συνέχεια συλλέγεται.

Ο CEO της εταιρείας, Prabhdeep Singh Sekhon, προτείνει στις πετρελαϊκές να επιτρέψουν σε εταιρείες όπως η Gold H2 να αξιοποιήσουν το πετρέλαιο που δεν μπορεί να εξορυχθεί.

Σύμφωνα με τον Sekhon, η εταιρεία μπορεί να παράγει υδρογόνο με κόστος μόλις 0,50 δολάριο ανά κιλό, καθιστώντας το έτσι ανταγωνιστικό απέναντι στο φυσικό αέριο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Υδρογόνου (EHO), το κόστος παραγωγής υδρογόνου στην Ευρώπη κυμάνθηκε για το 2023 από τα 3,5 ευρώ/κιλό έως και τα 9 ευρώ/κιλό, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

Αν και η μέθοδος παράγει εκπομπές CO₂ από τη διαδικασία καθαρισμού του υδρογόνου, αυτές, σύμφωνα με την Gold H2, είναι αντίστοιχες με εκείνες της ηλεκτρόλυσης και σαφώς χαμηλότερες από τις αντίστοιχες κατά την παραγωγή φυσικού αερίου.

Ωστόσο ένα από τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής είναι η καθαρότητα του υδρογόνου, η οποία μετρήθηκε στο 40%, δηλαδή ιδιαίτερα χαμηλή σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές.

