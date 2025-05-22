ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών: Νεκρή μία 32χρονη - Παρασύρθηκε από μηχανή
ΕΚΑΒ
clock 10:33 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (21.05.2025) στη Λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου, όταν μια 32χρονη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα και παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, η γυναίκα υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς.

Οι δύο επιβαίνοντες στη μηχανή –ένας άνδρας 45 ετών και μία γυναίκα 23 ετών– τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η 32χρονη εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και εξέπνευσε.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, με την 23χρονη συνεπιβάτιδα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Παράσυρση θανάσιμος τραυματισμός
