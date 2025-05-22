Μητέρα και παιδί έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μάγχη

Μια νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Μάγχη, καθώς δύο μετανάστες -μια μητέρα και το παιδί της- έχασαν τη ζωή τους την περασμένη νύχτα, ανοιχτά του Καλαί στη βόρεια Γαλλία, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τον πορθμό.

Με τον θάνατό τους, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μάγχη στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Βρετανία το τελευταίο δεκαήμερο ανέρχεται πλέον σε πέντε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Η λέμβος ήταν υπερφορτωμένη

Πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού παρενέβη ύστερα από αίτημα επιβαινόντων σε υπερφορτωμένη λέμβο με περίπου 85 επίδοξους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των λιμενικών αρχών της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας (Prémar).

Δέκα άτομα ζήτησαν ιατρική φροντίδα, ενώ δύο ακόμη μια γυναίκα και ένα παιδί- εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στη λέμβο. Η Prémar ανέφερε επίσης ότι το πλεούμενο συνέχισε τελικά την πορεία του προς τη Βρετανία.

Ήδη τη Δευτέρα, η Prémar είχε ανακοινώσει ότι ένας άνθρωπος έχει τη ζωή του και ένας αγνοείται μετά το ναυάγιο υπερφορτωμένου πλεούμενου που διαλύθηκε.

Επίσης, στις 11 Μαΐου, μια μετανάστρια έχασε τη ζωή της και πολλοί τραυματίστηκαν στο ναυάγιο σκάφους ανοιχτά του Αρντελό, κοντά στο Μπουλόν-συρ-Μερ, στη βόρεια Γαλλία.

78 νεκροί στη Μάγχη

Μαζί με τις δύο νέες απώλειες, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του 2025 κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στη Βρετανία με επισφαλή πλοιάρια που συχνά είναι υπερφορτωμένα.

Το 2024, 78 μετανάστες -αριθμός ρεκόρ από τις αρχές του 2018- έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μάγχη για να περάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: in.gr

