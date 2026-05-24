ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 15:23
ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Ζαχάρω Ηλείας: 29χρονος νεκρός μετά από σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε σταθμευμένη νταλίκα
ΕΚΑΒ - Πυροσβεστικό
clock 13:37 | 24/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία, με έναν νεκρό 29χρονο σε τροχαίο, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Ζαχάρως στην Ηλεία.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί και ο 29χρονος ερχόταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς Ζαχάρω.

τροχαιο

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος που είχε σφηνώσει πίσω από τη νταλίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του 29χρονου οδηγού, ο οποίος ήταν νεκρός.

Ζαχάρω Τροχαίο Δυστυχημα
