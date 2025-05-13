Του έκλεψαν τσάντα από το αυτοκίνητο ενώ έπινε καφέ (βίντεο)

Μάρτυρας της διάρρηξης του δικού του οχήματος έγινε ένας άνδρας στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη, ενώ βρισκόταν σε καφέ της περιοχής.

Όπως μετέδωσε το MEGA, στο περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, οι τρεις δράστες σταματούν και σπάνε το τζάμι του οχήματος παίρνοντας μια τσάντα.

Θεσσαλονίκη: Του έκλεψαν το αυτοκίνητο μπροστά στα μάτια του -Τους καταδίωξε 29χρονος με άλλο όχημα

Τότε περνά από το σημείο ένας 29χρονος και αρχίζει να κυνηγά τους δράστες με το όχημά του στην περιφερειακή οδό, ωστόσο οι τρεις κλέφτες κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς κατάφεραν να ξεφύγουν.

