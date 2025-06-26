Συνάντηση της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα της ΠΟΕΣΥ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Δικαιοσύνης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γραφείου Τύπου του Δικαστηρίου, της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Σωτηρίας Ντούνη με τον Πρόεδρο και την Γενική Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), κ.κ. Σωτήριο Τριανταφύλλου και Χριστίνα Κοψίνη

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες για το άνοιγμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση από την κοινωνία του ρόλου και του έργου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της Χώρας.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου υπογράμμισε τη σημασία της ισότιμης και αξιόπιστης ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και τη βούληση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αναπτύξει θεσμικούς διαύλους επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του Τύπου, στο πλαίσιο του σεβασμού και της διακριτικότητας, που απαιτεί η λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Στην συνάντηση συμμετείχε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δικαστηρίου, Σύμβουλος κ. Δημήτριος Πέππας και ο Βοηθός Εκπρόσωπος Τύπου κ. Εμμανουήλ Καλαϊντζής, οι οποίοι ξενάγησαν τους εκπροσώπους της ΠΟΕΣΥ στους χώρους του Δικαστηρίου και στον χώρο του Γραφείου Τύπου, παρουσιάζοντας με τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου κ. Όμηρο Ψωμιάδη τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τομέα της επικοινωνίας.

