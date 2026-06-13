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Συναγερμός εν πλω: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2 με 1.050 επιβαίνοντες
Blue Star 2
clock 07:31 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές, ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2», κάτι που μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους στο λιμάνι του Λαυρίου, διαπιστώθηκε πως ήταν φάρσα.

Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Blue Star

Παράλληλα, στο λιμάνι του Λαυρίου μετέβησαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση της καταγγελίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επέβαιναν 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος, οι οποίοι επιβιβάστηκαν εκ νέου και συνεχίζουν πλέον το ταξίδι τους.

Η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού

«Ο συναγερμός σήμανε μετά από επείγουσα παρέκκλιση του δρομολογίου του επιβατηγού - οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «Blue Star 2» και την άμεση οδηγία να καταπλεύσει στο λιμάνι του Λαυρίου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε κατόπιν ειδοποίησης αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο.

Αυτή την ώρα, ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μαζί με εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών, πραγματοποιεί εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους χώρους του πλοίου.»

Blue Star

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