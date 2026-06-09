Στη 2η θέση του κόσμου ελληνική παραλία -Ξεχωρίζει για τα κρυστάλλινα νερά της

Η Ελλάδα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του World’s 50 Beaches 2026, μία ελληνική παραλία κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε εκατοντάδες εξωτικές ακτές και να βρεθεί στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Πρόκειται για την Παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, η οποία αναδείχθηκε ταυτόχρονα και η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026.

Η κατάταξη δεν είναι τυχαία. Προκύπτει μετά από ψηφοφορία και αξιολογήσεις κορυφαίων επαγγελματιών του τουρισμού, δημοσιογράφων και travel influencers.

Για να κερδίσει μια παραλία μια θέση στη χρυσή λίστα, κρίνεται αυστηρά για:

Τη φυσική της ομορφιά και το γύρω περιβάλλον.

Την ποιότητα των νερών και το τοπίο.

Τα επίπεδα ηρεμίας και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη.

Η λίστα του World’s 50 Beaches θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως στον χώρο του τουρισμού, καθώς διαμορφώνεται έπειτα από αξιολογήσεις επαγγελματιών του ταξιδιωτικού κλάδου, δημοσιογράφων και ειδικών στον τουρισμό.

Οι παραλίες βαθμολογούνται με κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η καθαρότητα των νερών, η μοναδικότητα του τοπίου και η συνολική εμπειρία που προσφέρουν.

Η Φτέρη βρίσκεται στη χερσόνησο της Παλικής στην Κεφαλονιά και θεωρείται ένα από τα πιο καλά κρυμμένα διαμάντια του Ιονίου.

Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με σκάφος ή μέσω ενός απαιτητικού μονοπατιού, κάτι που έχει συμβάλει στη διατήρηση του παρθένου χαρακτήρα της.

Τα λευκά βότσαλα, οι επιβλητικοί βράχοι και τα γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει εξωτικό προορισμό.

Στην κορυφή του κόσμου: Η απόλυτη παραλία για το 2026

Το χρυσό μετάλλιο παγκοσμίως ανήκει φέτος στην παραλία Entalula, στο εξωτικό Παλαουάν των Φιλιππίνων.

«Είναι από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δεις για να πιστέψεις ότι υπάρχουν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα του World’s 50 Beaches.

Η Entalula κλέβει τις εντυπώσεις χάρη στους πανύψηλους ασβεστολιθικούς βράχους που ορθώνονται σαν τείχος πίσω από μια μεταξένια, λευκή αμμουδιά.

Καθώς η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με βάρκα, η παραλία διατηρεί μια μοναδική ηρεμία, μακριά από τα πλήθη των γειτονικών προορισμών. Τα νερά της είναι τόσο καθαρά και γαλήνια που μοιάζουν με φυσική πισίνα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που είναι ταυτόχρονα δραματικό και απόλυτα χαλαρωτικό.

World’s 50 Beaches: Η πλήρης λίστα

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη λίστα με τις 50 κορυφαίες παραλίες του κόσμου, στην οποία η Ελλάδα δίνει δυναμικό «παρών» με τρεις συνολικά συμμετοχές (Φτέρη, Πόρτο Κατσίκι, Πόρτο Τιμόνι):

Entalula Beach (Φιλιππίνες) Fteri Beach (Ελλάδα) Wharton Beach (Αυστραλία) Nosy Iranja (Μαδαγασκάρη) East Beach, Vomo Island (Φίτζι) Shoal Bay East (Ανγκουίλα) Dhigurah (Μαλδίβες) Playa Balandra (Μεξικό) Koh Rong (Καμπότζη) Donald Duck Bay (Ταϊλάνδη) Cayo De Agua (Βενεζουέλα) Cala Macarella (Ισπανία) One Foot Island (Νήσοι Κουκ) Princess Diana Beach (Μπαρμπούντα) Turquoise Bay (Αυστραλία) PK 9 Beach (Γαλλική Πολυνησία) Grace Bay (Τερκς και Κέικος) Cala Dei Gabbiani (Ιταλία) Saadiyat Beach (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) Canto De La Playa (Δομινικανή Δημοκρατία) Wineglass Bay (Αυστραλία) Pink Beach (Ινδονησία) Paradise Beach (Ταϊλάνδη) Anse Sourse d'Argent (Σεϋχέλλες) Kalanggaman (Φιλιππίνες) Seven Mile Beach (Νήσοι Κέιμαν) Freedom Beach (Ταϊλάνδη) Siesta Beach (ΗΠΑ) Kaputas Beach (Τουρκία) Cayo Zapatilla (Παναμάς) The Baths (Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι) Cabo San Juan Del Guia (Κολομβία) Baia Do Sancho (Βραζιλία) Porto Katsiki (Ελλάδα) ?? Santa Giulia (Γαλλία) Blue Lagoon (Φίτζι) Playa Xpu Ha (Μεξικό) Ofu Beach (Αμερικανική Σαμόα) Playa Cofete (Ισπανία) Le Morne Beach (Μαυρίκιος) Flamenco Beach (Πουέρτο Ρίκο) Grand Anse (Γρενάδα) Praia Da Falesia (Πορτογαλία) Pontal Do Atalaia (Βραζιλία) Boulder Beach (Νότια Αφρική) Porto Timoni (Ελλάδα) ?? Paje Beach (Ζανζιβάρη) La Pelosa (Ιταλία) Cas Abao (Κουρασάο) Keem Beach (Ιρλανδία)

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