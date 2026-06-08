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Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία
Πανελλαδικές
clock 13:09 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (8/6), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), με την εξέταση τριών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Ιστορία

istoria_apan_pan_2026.pdf (241.27 KB)

Τα θέματα και οι απαντήσεις στη Φυσική

fysikh_2026.pdf (625.2 KB)

Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Οικονομία

ap_oikonomia-2026-1.pdf (394.25 KB)

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