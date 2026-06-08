Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (8/6), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), με την εξέταση τριών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Ιστορία

Τα θέματα και οι απαντήσεις στη Φυσική

Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Οικονομία

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