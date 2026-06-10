Οι συνήθειες των Ελλήνων στο delivery: Καφές και σουβλάκι στην κορυφή και η παραγγελια των... 7.438 ευρώ!

Η Παρασκευή παραμένει η απόλυτη ημέρα του delivery για τους Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Consumer Report 2025 της Wolt, η οποία καταγράφει τις σημαντικότερες τάσεις στις online παραγγελίες στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν να παραγγείλουν φαγητό, καφέ και προϊόντα καθημερινής χρήσης στο τέλος της εβδομάδας, με την Αθήνα να διατηρεί τα πρωτεία ως η πιο δραστήρια πόλη της χώρας στην πλατφόρμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ακραία νούμερα που καταγράφηκαν μέσα στο 2025. Η ακριβότερη παραγγελία που πραγματοποιήθηκε μέσω Wolt στην Ελλάδα έφτασε τα 7.438,74 ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη απόσταση παράδοσης άγγιξε τα 32 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η πιο ακριβή παραγγελία από εστιατόριο ξεπέρασε τα 1.150 ευρώ, ενώ στο κομμάτι του grocery η αξία μιας μόνο παραγγελίας έφτασε τα 2.230 ευρώ.

Καφές και σουβλάκι κυριαρχούν στις online παραγγελίες

Οι μεγάλοι νικητές του 2025 δεν είναι άλλοι από τον καφέ και το σουβλάκι. Η Ελλάδα κατακτά μάλιστα την πρώτη θέση παγκοσμίως στις παραγγελίες καφέ μέσω της Wolt, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αγάπη των Ελλήνων για το αγαπημένο τους ρόφημα.

Την πεντάδα των πιο δημοφιλών επιλογών συμπληρώνουν τα burgers, η πίτσα και η ιταλική κουζίνα, ενώ ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η ζήτηση για γλυκά, ελληνικό φαγητό και brunch.

Οι χρήστες της πλατφόρμας δεν περιορίζονται μόνο στη διανομή φαγητού. Στο Wolt Market, τα προϊόντα που δεν λείπουν από το καλάθι των καταναλωτών είναι το νερό, το τυρί και τα αναψυκτικά, αποτυπώνοντας βασικές καθημερινές ανάγκες.

Κατά τις ώρες εργασίας, οι Έλληνες επιλέγουν κυρίως καφέ, σουβλάκι, σάντουιτς και ζυμαρικά. Αντίθετα, για τις βραδινές λιγούρες, οι προτιμήσεις στρέφονται προς τα burgers, την πίτσα, τις κρέπες και το sushi.

Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν από ηλεκτρονικά είδη και προϊόντα ομορφιάς, μέχρι είδη pet shop και παιχνίδια. Στις κορυφαίες retail κατηγορίες τα προϊόντα ευεξίας, οι τροφές για κατοικίδια, τα καπνικά είδη και τα λουλούδια ξεχωρίζουν, με τα τριαντάφυλλα, τα μικτά μπουκέτα και τις τουλίπες να είναι οι πρώτες επιλογές των χρηστών.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, δεν αποτελεί απλώς μια υπηρεσία delivery, αλλά έναν καθημερινό σύμμαχο για κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη της ημέρας. Καθώς οι συνήθειες των καταναλωτών εξελίσσονται, η πλατφόρμα συνεχίζει να επενδύει στην ποικιλία, την ταχύτητα και την εμπειρία, διαμορφώνοντας το μέλλον των online παραγγελιών στην Ελλάδα.

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